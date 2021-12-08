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Главная » Украина » Общество
10:16 17 Декабря 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

В Украине начались учения по защите западных территорий

Анонимный телеграм-канал «Легитимный» опубликовал документы, где якобы говорится о проведении учений по противодействию сепаратизму в Украине.

Анонимный телеграм-канал «Легитимный» опубликовал документы, где якобы говорится о проведении учений по противодействию сепаратизму в Украине.

Легенда учений гласит, что некие «западные» радикально настроенные политические лидеры открыто поддерживают сепаратистские движения на Львовщине, Закарпатье и Северной Буковине.

Предполагаемые противники хотят создать этнические автономии и присоединить их к «исторической родине». При этом из текста становится понятно, что сепаратисты вооружены и готовят террористические акты.

При этом недавно был проведен соцопрос фонда «Демократические инициативы», который показал, что 41,4% украинцев считают нынешнюю политику Венгрии в отношении венгерского меньшинства в Закарпатской област, в частности финансирование школ, учителей и предоставление грантов предпренимателям, подготовкой этой страны к возможной оккупации и аннексии соответствующей территории.

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Тэги: учения
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