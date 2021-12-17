Российские и пророссийские СМИ, еженедельно получающие «разнарядку» на распространение фейковых нарративов, начали активную информационную кампанию по якобы «агрессивному британскому присутствию» в Украине заявляя, что Великобритания пытается спровоцировать…

Российские и пророссийские СМИ, еженедельно получающие «разнарядку» на распространение фейковых нарративов, начали активную информационную кампанию по якобы «агрессивному британскому присутствию» в Украине заявляя, что Великобритания пытается спровоцировать войну.

Это фейковые новости. Великобритания поддерживает Украину, ее военное присутствие в стране не для того, чтобы провоцировать Россию, а только для того, чтоб провести обучение своего союзника, пишет Цензор.

Пропагандисты утверждают, что английские военные отрабатывают конкретные военные маневры, «вплоть до попытки остановить наступление регулярной российской армии где-то на рубежах Днепра».

В российских сливных бачках подчеркивается, что «парни из Лондона и Бирмингема», несмотря на активность в предоставлении военной подготовки, «не собираются ложиться под русские танки, защищая «ценности Майдана» и независимость Украины». Тем не менее, заявляют об отработке задачи – переход под командование английского комбата бригад ВСУ.

Опасность подобных информационных вбросов заключается в том, что российские пропагандисты говорят о возможности развертывания «карабахскохорватского сценария», о котором якобы так долго мечтали украинские радикалы, подчеркивая, что именно британцы подталкивают Киев к войсковой операции на Донбассе.

Таким образом, распространение подобных фейков и манипуляций российскими сливными бачками и государственными СМИ, подконтрольными спецслужбам РФ, свидетельствует о желании не только подорвать имидж Великобритании и украинско-британского партнерства, но и оправдать свое возможное военное вмешательство якобы для обеспечения безопасности «соотечественников».