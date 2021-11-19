“Омикроном” людей могли заразить мыши – ученые
Китайские исследователи считают, что новый штамм коронавируса «Омикрон» мог появиться в результате перехода вируса от мыши к человеку.
Исследование еще не прошло независимой экспертной оценки, однако препринт работы уже опубликован на портале bioRxiv.
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Так, согласно исследованию, штамм «Омикрон» появился после того, как мутировал в мышах или других животных, которые до этого заразились коронавирусом от людей.
Исследователи обнаружили 45 точечных мутаций, которые «Омикрон» получил после того, как разделился с обычным вирусом COVID-19.
«Спектр мутаций, приобретенных предком Омикрона, значительно отличался от спектра вирусов, которые развивались у людей… и полностью соответствовали спектрам, связанным с эволюцией в клеточной среде мыши», – говорится в исследовании.
По мнению ученых это является прямым доказательством того, что новый штамм появился в результате межвидового перехода.
«Наши результаты предполагают, что предок омикрона перешел от человека к мышам, быстро аккумулировал мутации, способствующие заражению носителя, а затем перепрыгнул назад на людей», – говорят авторы исследования.
Кроме того, «Омикрон» содержит мутации, которые, способствующие адаптации вируса к мышам. Одна из них наделяет вирус повышенной связывающей способностью с ACE2 – рецептором для проникновения в мышиную клетку.
Другая группа ученых заявила, что «Омикрон» может передаваться и другим грызунам, в частности крысам, что может привести к еще более быстрому распространению вируса.
Способность COVID-19 распространяться среди разных видов может привести к тому, что человечество, вероятно, столкнется с новыми штаммами животного происхождения.
До этого рассматривались две основные версии появления штамма «Омикрон»:
- штамм мог мутировать в организме человека с ослабленным иммунитетом, который не полностью излечился от коронавируса;
- вирус мог долго скрыто распространяться и мутировать среди населения, но его не обнаруживали из-за недостаточных исследований вируса.
Как ранее сообщали Власти, “Омикрон” размножается в теле человека в 70 раз быстрее “Дельты”.