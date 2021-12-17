В Киеве переименовали четыре улицы
Власти Киева восстановили названия безымянным топонимическим и переименовали четыре улицы.
Об этом сообщает Официальный портал Киева.
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Киевский городской совет во время сегодняшнего заседания поддержал решение о восстановлении названий безымянным топонимическим объектам города, а также переименовал четыре улицы.
Так, Амурская улица в Голосеевском районе города получила новое название в честь Академика Кнышова.
Он руководил Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова НАМН Украины, а также создал из самых развитых отраслей современной медицины в украинской кардиохирургии.
Улица Дмитровская в Подольском районе Киева теперь будет называться улицей Анатолия Кузнецова.
Кузнецов – украинский писатель, публицист и автор романа «Бабий Яр», который считается важнейшей книгой о событиях Второй мировой войны в Киеве.
В Шевченковском районе улица Саратовская станет бульваром Павла Вирского, всемирно известного украинского танцора и хореографа. Это переименование было инициировано местными жителями.
В Деснянском районе появится улица Анатолия Авдиевского – хорового дирижера, композитора, директора, художественного руководителя и главного дирижера заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.
Улица Анатолия Авдиевского расположена рядом с улицей Григория Веревки, который при жизни был учеником Авдиевского.
На сайте города Киева отметили, что переименование улиц не обязывает жителей менять место регистрации в паспорте, однако это можно сделать по собственному желанию. Детальней об этом можно узнать по ссылке.
Это же касается всех документов на право собственности, автомобилей и других справок, в которых указанно старое название улиц. Также переименование улиц никак не влияет на избирательные округи.
Как ранее сообщали Власти, жители Херсона не поддержали переименование улицы Московской.