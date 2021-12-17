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23:56 17 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Берлине предлагают пассажирам съедобные билеты с коноплей. Видео

Пассажирам в немецкой столице хотят расслабиться от стресса Рождества и COVID.

Билеты будут иметь

Компания общественного транспорта Берлина (BVG) предлагает клиентам возможность купить дневные билеты, пропитанные особым ингредиентом – конопляным маслом, которое, как обещает компания, будет иметь «успокаивающий эффект», когда они будут съедены, пишут Deutsche Welle.

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Что такое особый ингредиент? Билеты, которые стоят 8,80 евро (9,95 долларов США) каждый, сделаны из съедобной бумаги и сбрызнуты «не более чем тремя каплями» конопляного масла. BVG заявляет, что масло было получено из семян растения каннабис. В отличие от цветов, он не содержит опьяняющих веществ, таких как ТГК. В результате, по словам оператора, масло на билетах, которые действительны в течение 24 часов, «совершенно безвредно для здоровья» и «полностью законно».

Один из билетов, которые продаются на этой неделе в сети метро Берлина.

«Таким образом, вы можете без проблем путешествовать по Берлину весь день, а затем просто проглотить свой рождественский стресс вместе с билетом», – заявили в компании. BVG заявили, что продвижение не было связано с публичной позицией в дебатах о легализации каннабиса.

Новое коалиционное правительство Германии, принятое к присяге на прошлой неделе, согласилось легализовать использование каннабиса в рекреационных целях. «Мы против любого вида употребления наркотиков – незаконного или законного», – заявили в компании. Однако он добавил: «Мы за более открытый подход к совершенно безвредным веществам». «Конопляное масло в принципе так же безвредно, как подсолнечное, тыквенное или оливковое масло».

Ранее Власти писали, что украинские нардепы планируют легализировать канабис в медицинских целях.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: билеты с коноплей, Компания общественного транспорта Берлина (BVG)
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