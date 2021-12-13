Действовал по указаниям украинца: в России ФСБ задержала очередного “террориста”

В РФ задержали россиянина, который якобы по указанию украинца готовился к нападению на журналиста.

Проводится расследование по завершению которого будет вынесено решение о том, по какой статье будет возбуждено дело на задержанного россиянина



Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России.

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В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали гражданина россии, который якобы готовился совершить нападение на местного журналиста, по указанию предводителя украинской неонацистской террористической организации «М.К.У.» Егора Краснова.

В ведомстве уточнили, что задержанный россиянин 1979 года рождения был завербован для осуществления насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, который специализировался на антиукраинской пропаганде.

Во время обыска в доме задержанного сотрудники ФСБ обнаружили компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств вместе с инструкциями по их сборке и применению. Кроме того были изъяты средства связи по которым задержанный якобы общался с Красновым, а также некие экстремистские материалы.

Проводится расследование по завершению которого будет вынесено решение о том, по какой статье будет возбуждено дело на задержанного россиянина.

Как ранее сообщали Власти, ФСБ России заявила о задержании трех якобы сотрудников украинских разведслужб в регионах России, двое из которых собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, теракт, ФСБ, терористы, мку