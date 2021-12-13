Действовал по указаниям украинца: в России ФСБ задержала очередного “террориста”
В РФ задержали россиянина, который якобы по указанию украинца готовился к нападению на журналиста.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России.
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В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали гражданина россии, который якобы готовился совершить нападение на местного журналиста, по указанию предводителя украинской неонацистской террористической организации «М.К.У.» Егора Краснова.
В ведомстве уточнили, что задержанный россиянин 1979 года рождения был завербован для осуществления насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, который специализировался на антиукраинской пропаганде.
Во время обыска в доме задержанного сотрудники ФСБ обнаружили компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств вместе с инструкциями по их сборке и применению. Кроме того были изъяты средства связи по которым задержанный якобы общался с Красновым, а также некие экстремистские материалы.
Проводится расследование по завершению которого будет вынесено решение о том, по какой статье будет возбуждено дело на задержанного россиянина.
Как ранее сообщали Власти, ФСБ России заявила о задержании трех якобы сотрудников украинских разведслужб в регионах России, двое из которых собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.