Минздрав расширил список профессий для обязательной вакцинации
В министерстве здравоохранения расшили список организаций, сотрудники которых обязаны пройти вакцинацию от коронавируса.
Об этом сообщает на сайте министерства.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Так, согласно новому приказу, на период действия карантина, обязательную вакцинацию от COVID-19 должны пройти сотрудники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и структурных подразделений;
- заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
- органов местного самоуправления;
- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Требования к вакцинации сотрудников перечисленных организаций вступят в силу через месяц, то-есть 17 января. В случае отказа от вакцинации они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Также в МОЗ уточнили, что люди имеющие абсолютные противопоказания к проведению вакцинации не будут отстранены от работы.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, работники учреждений здравоохранения, органов местного самоуправления и коммунальных служб взаимодействуют с большим количеством людей, а значит должны быть вакцинированы для избежания риска госпитализации.
Министр напомнил, что 9 из 10 госпитализированных с коронавирусом – это те кто до сих про не вакцинирован.
Как ранее сообщали Власти, кабинет министров утвердил расширение списка профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. Непривитых начнут отстранять от работы с 9 декабря.