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Главная » Украина » Общество
16:02 17 Декабря 2021 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Минздрав расширил список профессий для обязательной вакцинации

В министерстве здравоохранения расшили список организаций, сотрудники которых обязаны пройти вакцинацию от коронавируса.

Сотрудники имеющие абсолютные противопоказания к проведению вакцинации не будут отстранены от работы

Об этом сообщает на сайте министерства.

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Так, согласно новому приказу, на период действия карантина, обязательную вакцинацию от COVID-19 должны пройти сотрудники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
  • органов местного самоуправления;
  • заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Требования к вакцинации сотрудников перечисленных организаций вступят в силу через месяц, то-есть 17 января. В случае отказа от вакцинации они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Также в МОЗ уточнили, что люди имеющие абсолютные противопоказания к проведению вакцинации не будут отстранены от работы.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, работники учреждений здравоохранения, органов местного самоуправления и коммунальных служб взаимодействуют с большим количеством людей, а значит должны быть вакцинированы для избежания риска госпитализации.

Министр напомнил, что 9 из 10 госпитализированных с коронавирусом – это те кто до сих про не вакцинирован.

Как ранее сообщали Власти, кабинет министров утвердил расширение списка профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. Непривитых начнут отстранять от работы с 9 декабря.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: моз, вакцинация, список профессий
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