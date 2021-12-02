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16:25 17 Декабря 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Погибла на месте: в Киевской области товарный поезд сбил девушку. Видео

Под Киевом на железнодорожном переходе состав товарного поезда сбил девушку.

Девушка не заметила надвигающийся товарный поезд

Об этом сообщает Telegram-канал «Perepichka News».

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Сегодня днем, 17 декабря в Тарасовке Киевской области товарный поезд насмерть сбил переходящую железнодорожный переход девушку.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что девушка не заметила надвигающийся состав, а когда повернула голову в сторону поезда было уже слишком поздно.

Прибывшие медики констатировали смерть девушки. На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГСЧС.

Как ранее сообщали Власти, под Львовом поезд Интерсити сбил насмерть человека.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, киевская область, поезд, тарасовка
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