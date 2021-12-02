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16:25 17 Декабря 2021 7 Комментарии
Погибла на месте: в Киевской области товарный поезд сбил девушку. Видео
Под Киевом на железнодорожном переходе состав товарного поезда сбил девушку.
Девушка не заметила надвигающийся товарный поезд
Об этом сообщает Telegram-канал «Perepichka News».
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Сегодня днем, 17 декабря в Тарасовке Киевской области товарный поезд насмерть сбил переходящую железнодорожный переход девушку.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что девушка не заметила надвигающийся состав, а когда повернула голову в сторону поезда было уже слишком поздно.
Прибывшие медики констатировали смерть девушки. На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГСЧС.
Как ранее сообщали Власти, под Львовом поезд Интерсити сбил насмерть человека.
Тэги: смерть, киевская область, поезд, тарасовка
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