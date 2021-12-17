В Москве разочаровались реакцией США и НАТО на предложения по безопасности

Россия крайне разочарована реакцией США и стран НАТО относительно российских предложений по гарантиям безопасности.

Москва недовольна, что вашингтон не начал кулуарные переговоры



Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о возможных переговорах, Рябков сказал, что Москва рассчитывала на более явные сигналы от западных партнеров.

«Если бы они по закрытому каналу ответили бы нам: “Окей, давайте хотя бы сядем и посмотрим”, я думаю, такого не было бы сейчас, когда все переходит в публичную плоскость», — добавил дипломат.

Как сообщали Власти, Москва обнародовала проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Белый дом в ответ сообщил, что не будет вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников и не пойдет на компромисс по ключевым принципам.

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Тэги: Россия, НАТО, США