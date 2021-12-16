НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
00:32 18 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Австрии узаконили помощь при самоубийстве

Парламент Австрии одобрил закон, который разрешит помогать неизлечимо больным людям совершать самоубийство.

Теперь врач в Австрии может помочь неизлечимо больному пациенту совершить самоубийство, не рискуя попасть по статью уголовного кодекса.

Об этом сообщает AP.

Законодатели приняли новый закон в четверг, 16 декабря, большинством голосов.  Против проголосовала только одна из трех оппозиционных партий.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В настоящее время в уголовном кодексе Австрии говорится, что любой, кто «побуждает другого человека убить себя или помогает ему в этом», подлежит тюремному заключению на срок до пяти лет. Конституционный суд в декабре 2020 года постановил, что слова «или помогает ему в этом» являются неконституционными.

Согласно новому закону, совершеннолетние люди, желающие покончить с собой, должны будут подтвердить свой диагноз и способность самостоятельно принимать решения.

Пациент должен пройти обследование у двух врачей. Ему дадут три месяца на размышления.  По истечении этого срока он пишет завещание, которое заверяет нотариус, и получает смертельный препарат в специальной аптеке.

Ранее Власти писали, что в Швейцарии одобрили использование капсулы для эвантазии, которая позволяет человеку уйти из жизни легко, в состоянии эйфории.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: самоубийство, эвтаназия, Австрийская Республика
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.12.2021 17:37
В Харькове бригада скорой вытащила с того света повесившегося парня
ТОР
16.12.2021 07:12
В Донецкой области депутат от “Слуги народа” выпрыгнул из окна на глазах у сына
ТОР
13.10.2016 09:06
В Европе решили узаконить эвтаназию для здоровых людей
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Украинцы, получившие 1000 за вакцинацию, тут же ее тратили: что покупали

12:57 Украина

Новые российские фейки в информационной войне

11:21 Украина

Ирану выдвинули ультиматум из-за сбитого самолета МАУ

09:21 Украина

У журналиста украли велосипед, когда он брал интервью у начальника полиции Киева

15:00 Украина

В Австралии ветер сдул надувной замок: пятеро детей погибли

14:22 Мир

Под Киевом на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Видео

13:47 Украина

Под руководством белорусских спецслужб: мигранты снова штурмовали границу и ранили польских военных

13:28 Мир

В Харькове такси столкнулось с легковушкой: пассажиры вылетели из салона

12:54 Украина

Порошенко ворвался в прямой эфир телеканала «Рада» и устроил скандал

10:27 Украина

В Украине исчезла «оранжевая» зона карантина

09:59 Украина

В Донецкой области депутат от “Слуги народа” выпрыгнул из окна на глазах у сына

07:12 Украина

Новости | NetGameSlots.com