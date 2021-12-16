В Австрии узаконили помощь при самоубийстве

Парламент Австрии одобрил закон, который разрешит помогать неизлечимо больным людям совершать самоубийство.

Теперь врач в Австрии может помочь неизлечимо больному пациенту совершить самоубийство, не рискуя попасть по статью уголовного кодекса.



Об этом сообщает AP.

Законодатели приняли новый закон в четверг, 16 декабря, большинством голосов. Против проголосовала только одна из трех оппозиционных партий.

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В настоящее время в уголовном кодексе Австрии говорится, что любой, кто «побуждает другого человека убить себя или помогает ему в этом», подлежит тюремному заключению на срок до пяти лет. Конституционный суд в декабре 2020 года постановил, что слова «или помогает ему в этом» являются неконституционными.

Согласно новому закону, совершеннолетние люди, желающие покончить с собой, должны будут подтвердить свой диагноз и способность самостоятельно принимать решения.

Пациент должен пройти обследование у двух врачей. Ему дадут три месяца на размышления. По истечении этого срока он пишет завещание, которое заверяет нотариус, и получает смертельный препарат в специальной аптеке.

Ранее Власти писали, что в Швейцарии одобрили использование капсулы для эвантазии, которая позволяет человеку уйти из жизни легко, в состоянии эйфории.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: самоубийство, эвтаназия, Австрийская Республика