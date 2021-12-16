В Австрии узаконили помощь при самоубийстве
Парламент Австрии одобрил закон, который разрешит помогать неизлечимо больным людям совершать самоубийство.
Об этом сообщает AP.
Законодатели приняли новый закон в четверг, 16 декабря, большинством голосов. Против проголосовала только одна из трех оппозиционных партий.
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В настоящее время в уголовном кодексе Австрии говорится, что любой, кто «побуждает другого человека убить себя или помогает ему в этом», подлежит тюремному заключению на срок до пяти лет. Конституционный суд в декабре 2020 года постановил, что слова «или помогает ему в этом» являются неконституционными.
Согласно новому закону, совершеннолетние люди, желающие покончить с собой, должны будут подтвердить свой диагноз и способность самостоятельно принимать решения.
Пациент должен пройти обследование у двух врачей. Ему дадут три месяца на размышления. По истечении этого срока он пишет завещание, которое заверяет нотариус, и получает смертельный препарат в специальной аптеке.
Ранее Власти писали, что в Швейцарии одобрили использование капсулы для эвантазии, которая позволяет человеку уйти из жизни легко, в состоянии эйфории.