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22:55 18 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Пользуйтесь: начало сна – прекрасное место для деятельности мозга.

Человеческий мозг может решить сложные задачи за секунду до сна.

Человеческий мозг способен решать сложные задачи прямо перед сном

Согласно новому исследованию, сумеречная зона между сном и бодрствованием может быть «сладким местом для творчества». Парижские исследователи сна, опубликованные в этом месяце в журнале Science Advances, обнаружили, что нахождение в первой фазе сна не менее 15 секунд или небыстрое движение глаз утроило способность к творческому решению проблем.

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Гипнагогия, или N1, часто характеризуется яркими сновидениями, которые большинство людей склонны забывать по мере погружения в более глубокий сон. Когнитивная роль N1 в значительной степени неизвестна, поскольку большинство существующих исследований сосредоточено на роли быстрого движения глаз или быстрого сна.

В исследовании 103 участникам были представлены несколько последовательностей из восьми цифр и их попросили как можно быстрее найти окончательное решение, применяя два правила поэтапно. Они не знали, что второе число в каждой последовательности всегда было окончательным решением, что позволяло им решать каждую проблему намного быстрее.

После двух блоков по 30 попыток участники сделали 20-минутный перерыв, во время которого их попросили расслабиться в полулежавшем положении с закрытыми глазами. Каждый участник держал предмет в правой руке, и, если предмет падал, участники сообщали о своих мыслях непосредственно перед падением.

Около половины участников не спали, а 38 заснули. Двадцать четыре остались в N1, прежде чем их разбудил выпадение объекта из их рук, а 14 человек перешли в более глубокую стадию сна.

После перерыва участники, оставшиеся в N1, почти в три раза чаще открывали скрытое правило проблем по сравнению с теми, кто не спал, и примерно в шесть раз чаще, чем участники, достигшие более глубокой стадии сна.

«Наши результаты показывают, что в период начала сна есть золотая середина для творчества, и для ее достижения необходимо, чтобы люди балансировали между легким засыпанием и слишком глубоким засыпанием», – пишут исследователи.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять связь между N1 и творчеством, сказала Science News Дельфин Удиетт, когнитивный нейробиолог из Парижского института мозга и один из исследователей, участвовавших в исследовании.

Другие предупредили, что исследование не доказывает конкретно, что N1 инициировал открытие участниками скрытого правила.

«Возможно, борьба с проблемой и запуск инкубационного процесса вызвали как N1, так и последующее озарение», – сказал Science News Джон Куниос, когнитивный нейробиолог из Университета Дрекселя в Филадельфии.

Это будет означать, что N1 является просто «побочным продуктом процессов, которые вызвали понимание, а не причиной».

Ранее Власти писали, что российские ученые заявили, что переболевшие COVID-19 начинают быстрее стареть.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: человеческий мозг, задачи перед сном
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