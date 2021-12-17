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16:02 18 Декабря 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Во Франции садовник-араб добился пересмотра дела о загадочном убийстве 30-летней давности

59-летний Омар Раддад из Марокко, осужденный за убийство богатой французской вдовы, у которой он работал садовником, добился пересмотра дела.

Омар Раддад всегда настаивал на своей невиновности.

Об этом сообщает BBC News.

В 1994 году Омар Раддад был приговорен к 18 годам тюремного заключения за убийство Гислен Маршаль на ее вилле на Лазурном берегу, в городе Мужен.

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Тогда решение суда основывалось в первую очередь на том, что на дверях подвала, где была обнаружена жертва, было надписано ее кровью: «Омар меня убил».

Надпись была сделана с грамматической ошибкой. Адвокаты Раддада утверждали, что его подставили, потому что Гислен Маршаль была хорошо образованной женщиной и никогда бы не совершила такой ошибки.

Раддад провел в тюрьме более семи лет. После чего был помилован президентом Жаком Шираком.

Он был освобожден из тюрьмы, но приговор так и не был отменен.

Раддад подал апелляцию о возобновлении его дела в июне этого года после того, как появились новые доказательства, что отпечатки пальцев, найденные 30 лет назад на месте убийства, ему не принадлежали.

«Правда о невиновности Омара Раддада восторжествует. Мы в этом глубоко убеждены», – говорится в заявлении защиты.

Омар Раддад в 1992 году.

Ранее Власти писали, что суд в Китае признал невиновным человека, который 21 год назад был казнен по обвинению в изнасиловании и убийстве.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Франция, убийство, садовник
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