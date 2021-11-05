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Главная » Мир » Общество
09:46 19 Декабря 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Американцы не хотят воевать против России за Украину

Военную компанию против РФ поддержало всего 9% американцев.

За начало военных действий в поддержку Украину выступило 9% опрошенных, еще 18% заявили, что скорей за, чем против

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела исследовательская служба «YouGov».

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У совершеннолетних американцев спросили, поддерживают ли они военные действия США против России, для защиты территориальной целостности Украины.

28% опрошенных ответили, что выступают категорически против войны с Россией, еще 20% американцев ответили, что скорей против чем за.

За начало военных действий в поддержку Украину выступило 9% опрошенных, еще 18% заявили, что скорей за, чем против.

Результаты опроса

Остальные опрошенные не определились.

Как ранее сообщали Власти, в Москве разочаровались реакцией США и НАТО на предложения по безопасности.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, США, война, опрос
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