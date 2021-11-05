Американцы не хотят воевать против России за Украину
Военную компанию против РФ поддержало всего 9% американцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела исследовательская служба «YouGov».
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У совершеннолетних американцев спросили, поддерживают ли они военные действия США против России, для защиты территориальной целостности Украины.
28% опрошенных ответили, что выступают категорически против войны с Россией, еще 20% американцев ответили, что скорей против чем за.
За начало военных действий в поддержку Украину выступило 9% опрошенных, еще 18% заявили, что скорей за, чем против.
Остальные опрошенные не определились.
Как ранее сообщали Власти, в Москве разочаровались реакцией США и НАТО на предложения по безопасности.