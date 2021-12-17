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Главная » Мир » Общество
11:04 19 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Нидерландах вводят жесткий локдаун из-за “Омикрона”

Премьер-министр Марк Рютте объявил, что в стране вводится жесткий локдаун для предотвращения распространения нового штамма коронавируса.

Голландцев ожидает невеселый Новый год.

Об этом сообщает BBC News.

Ограничения будут действовать до 14 января.

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На период локдауна будут закрыты все магазины кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости, бары, рестораны.

Школы в Нидерландах также не будут работать с понедельника.

В Нидерландах с конца прошлого месяца уже действовали некоторые ограничения. Так, магазины бары и рестораны могли работать только до 17:00.

Введение ограничений привело в Нидерландах к массовым протестам.

По официальным данным, за все время пандемии в стране было зафиксировано более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 20,4 тысячи человек скончались.

Ранее Власти писали, что министры здравоохранения стран «Большой семерки» провели экстренный онлайн-саммит в связи с распространением нового штамма коронавируса и назвали «Омикрон» самой большой угрозой для здравоохранения в мире.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: нидерланды, локдаун, штамм омикрон
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