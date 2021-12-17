В Нидерландах вводят жесткий локдаун из-за “Омикрона”
Премьер-министр Марк Рютте объявил, что в стране вводится жесткий локдаун для предотвращения распространения нового штамма коронавируса.
Об этом сообщает BBC News.
Ограничения будут действовать до 14 января.
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На период локдауна будут закрыты все магазины кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости, бары, рестораны.
Школы в Нидерландах также не будут работать с понедельника.
В Нидерландах с конца прошлого месяца уже действовали некоторые ограничения. Так, магазины бары и рестораны могли работать только до 17:00.
Введение ограничений привело в Нидерландах к массовым протестам.
По официальным данным, за все время пандемии в стране было зафиксировано более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 20,4 тысячи человек скончались.
Ранее Власти писали, что министры здравоохранения стран «Большой семерки» провели экстренный онлайн-саммит в связи с распространением нового штамма коронавируса и назвали «Омикрон» самой большой угрозой для здравоохранения в мире.