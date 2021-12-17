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Главная » Украина » Общество
16:07 19 Декабря 2021 Просмотров 477   КомментариевКомментарии

Украинцы начали массово получать и тратить тысячу за вакцинацию: что покупают

Уже более 3 млн украинцев успешно воспользовались услугой “єПідтримка”.

Украинцы покупают книги и билеты в кинотеатры

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, большая часть из зарегистрировавшихся уже получили деньги. Раньше всех это смогли сделать клиенты Monobank, Альфа-банка и А-банка.

Клиенты остальных банков, которые присоединились к проекту, получат свою тысячу в течение 10 дней.

По количеству потраченных средств лидируют книги и вслед за ними почти с таким же показателем – кинотеатры.

На третьем месте – билеты на поезда “Укрзалиниця”.

Федоров напомнил, что предварительно проект рассчитан на один год, так что все точно успеют получить свои деньги.

Напомним, Власти подготовили инструкцию, как правильно подать заявку и быстро получить тысячу за вакцинацию

Как сообщали Власти, первые украинцы, которые получили свою 1000 гривен за вакцинацию, бросились тратить их в книжных интернет-магазинах.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: тысяча Зеленского
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