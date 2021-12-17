Украинцы начали массово получать и тратить тысячу за вакцинацию: что покупают
Уже более 3 млн украинцев успешно воспользовались услугой “єПідтримка”.
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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По его словам, большая часть из зарегистрировавшихся уже получили деньги. Раньше всех это смогли сделать клиенты Monobank, Альфа-банка и А-банка.
Клиенты остальных банков, которые присоединились к проекту, получат свою тысячу в течение 10 дней.
По количеству потраченных средств лидируют книги и вслед за ними почти с таким же показателем – кинотеатры.
На третьем месте – билеты на поезда “Укрзалиниця”.
Федоров напомнил, что предварительно проект рассчитан на один год, так что все точно успеют получить свои деньги.
Напомним, Власти подготовили инструкцию, как правильно подать заявку и быстро получить тысячу за вакцинацию
Как сообщали Власти, первые украинцы, которые получили свою 1000 гривен за вакцинацию, бросились тратить их в книжных интернет-магазинах.