Украинцы начали массово получать и тратить тысячу за вакцинацию: что покупают

Уже более 3 млн украинцев успешно воспользовались услугой “єПідтримка”.

Украинцы покупают книги и билеты в кинотеатры



Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, большая часть из зарегистрировавшихся уже получили деньги. Раньше всех это смогли сделать клиенты Monobank, Альфа-банка и А-банка.

Клиенты остальных банков, которые присоединились к проекту, получат свою тысячу в течение 10 дней.

По количеству потраченных средств лидируют книги и вслед за ними почти с таким же показателем – кинотеатры.

На третьем месте – билеты на поезда “Укрзалиниця”.

Федоров напомнил, что предварительно проект рассчитан на один год, так что все точно успеют получить свои деньги.

Напомним, Власти подготовили инструкцию, как правильно подать заявку и быстро получить тысячу за вакцинацию

Как сообщали Власти, первые украинцы, которые получили свою 1000 гривен за вакцинацию, бросились тратить их в книжных интернет-магазинах.

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