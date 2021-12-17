Старше Гитлера: в Китае умерла 135-летняя долгожительница
В Китае в возрасте 135 лет умерла Алимихан Сейити, которая была самым возрастным долгожителем в стране.
Об этом сообщило Синьхуа. Женщина родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик уезда Шулэ.
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В 2013 году Сейити возглавила список старейших жителей Китая, составленный Китайской ассоциацией геронтологии и гериатрии.
Женщина жила очень простой и размеренной жизнью до самой смерти. Она всегда ела вовремя и любила греться на солнышке у себя во дворе. Иногда она помогала присматривать за правнуками.
Комушерик считается в Китае «поселком долгожителей». В нем проживает много пожилых людей старше 90 лет.
Как сообщали Власти, в Одессе 104-летней бабушке выдали загранпаспорт.