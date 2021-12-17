НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
08:14 20 Декабря 2021 Просмотров 45   КомментариевКомментарии

Старше Гитлера: в Китае умерла 135-летняя долгожительница

В Китае в возрасте 135 лет умерла Алимихан Сейити, которая была самым возрастным долгожителем в стране.

Женщина жила очень простой и размеренной жизнью

Об этом сообщило Синьхуа. Женщина родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик уезда Шулэ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В 2013 году Сейити возглавила список старейших жителей Китая, составленный Китайской ассоциацией геронтологии и гериатрии.

Женщина жила очень простой и размеренной жизнью до самой смерти. Она всегда ела вовремя и любила греться на солнышке у себя во дворе. Иногда она помогала присматривать за правнуками.

Комушерик считается в Китае «поселком долгожителей». В нем проживает много пожилых людей старше 90 лет.

Как сообщали Власти, в Одессе 104-летней бабушке выдали загранпаспорт.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Китай, долгожители
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.12.2021 13:53
“Омикроном” людей могли заразить мыши – ученые
ТОР
14.12.2021 09:54
“Омикрон” добрался до Китая: там переживают за Олимпиаду
ТОР
09.12.2021 10:59
Китай одобрил первое лекарство от COVID-19 с высокой эффективностью
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В одной из областей Украины – ни одного заболевшего COVID-19 за сутки

08:56 Украина

В России заявили, что переживут отключение от SWIFT

07:44 Мир

В Испании расследуют массовые случаи педофилии в католической церкви

18:10 Мир

Украинцы начали массово получать и тратить тысячу за вакцинацию: что покупают

16:07 Украина

16-летняя девушка насмерть забила взрослого мужчину

13:59 Украина

В Индии в храме сикхов убили человека за попытку дотронуться до священного меча

12:32 Мир

Кремль поставил США и НАТО ультиматум и пригрозил войной

08:18 Мир

Россия не хочет обсуждать договор о безопасности с другими сторонами, кроме США

18:35 Мир

ЕС устал: Латвия объяснила, почему Евросоюз не готов принять Украину

17:57 Мир

В США суд вынес самый суровый приговор участнику штурма Капитолия

15:05 Мир

Российские ученые заявили, что переболевшие COVID-19 начинают быстрее стареть

12:09 Мир

Новости | NetGameSlots.com