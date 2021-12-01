Российский олигарх Абрамович получил гражданство Португалии благодаря бабушке и дедушке
Российский миллиардер получил португальское гражданство как потомок евреев, изгнанных из этой страны в Средние века.
Об этом сообщает португальское издание Publico.
С состоянием 14,2 млрд долларов Абрамович находится на 142-м месте в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Теперь он также самый богатый гражданин Португалии, отмечает издание.
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Абрамович стал гражданином Португалии благодаря принятому в 2015 году «Закону о возвращении», который позволяет потомкам евреев-сефардов (выходцев из Испании и Португалии) и евреев-конверсо (насильно обращенных в христианство) получить португальское гражданство.
Абрамович изучал историю своей семьи и узнал, что его бабушка и дедушка по отцовской линии были потомками изгнанных из Португалии евреев, которые затем перебрались в Германию.
По данным Publico, в последние годы Абрамович тесно сотрудничал с еврейской общиной города Порту.
Процесс получения гражданства длился более полугода – с октября 2020-го по апрель 2021 года.
Как писали Власти, в 2018 году Абрамович получил гражданство Израиля.