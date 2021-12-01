Российский олигарх Абрамович получил гражданство Португалии благодаря бабушке и дедушке

Российский миллиардер получил португальское гражданство как потомок евреев, изгнанных из этой страны в Средние века.

Теперь у Абрамовича три гражданства - России, Израиля и Португалии.



Об этом сообщает португальское издание Publico.

С состоянием 14,2 млрд долларов Абрамович находится на 142-м месте в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Теперь он также самый богатый гражданин Португалии, отмечает издание.

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Абрамович стал гражданином Португалии благодаря принятому в 2015 году «Закону о возвращении», который позволяет потомкам евреев-сефардов (выходцев из Испании и Португалии) и евреев-конверсо (насильно обращенных в христианство) получить португальское гражданство.

Абрамович изучал историю своей семьи и узнал, что его бабушка и дедушка по отцовской линии были потомками изгнанных из Португалии евреев, которые затем перебрались в Германию.

По данным Publico, в последние годы Абрамович тесно сотрудничал с еврейской общиной города Порту.

Процесс получения гражданства длился более полугода – с октября 2020-го по апрель 2021 года.

Как писали Власти, в 2018 году Абрамович получил гражданство Израиля.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: евреи, гражданство, Португалия, Роман Абрамович