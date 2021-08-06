Тушили сутки: в Санкт-Петербурге дотла сгорел военный корвет
В Петербурге вечером в пятницу, 17 декабря, на судостроительном заводе «Северная верфь» загорелся корвет «Проворный», который собирались вооружить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Об этом сообщило BBC. О пожаре стало известно около 18:00.
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Сообщалось о планах вооружить корабли проекта 20385, к которому относится «Проворный», гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
По данным «Северной верфи», возгорание локализовали в 22:49, а к 09:18 утра субботы пожар ликвидировали. Однако еще сутки пожарные тушили отдельные очаги, проливали корвет и разбирали завалы.
По информации экстренных служб, огонь распространился на 800 кв м.
«Это почти весь корвет «Проворный», – цитировал Интерфакс единую дежурно-диспетчерскую службу.
Согласно заявлению Следственного комитета, на территории «Северной верфи» произошло «возгорание надстройки судна, что повлекло причинение крупного ущерба». Следствие возбудило дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
Как следует из официальных сообщений, ни экипажа, ни вооружения на судне в момент пожара не было.
Городская станция скорой помощи сообщила о трех пострадавших – один человек находится в состоянии средней степени тяжести, двое – в удовлетворительном. Среди пострадавших – двое пожарных, они госпитализированы с ожогами в состоянии легкой и средней тяжести.
Строительство «Проворного» началось в июле 2013 года. Корвет строится для Тихоокеанского флота ВМФ России с базированием в Петропавловске-Камчатском.
На России в Питере горит военный корабль, строящийся на заводе «Северная верфь». pic.twitter.com/cHaIKUvVML
— YURII (@forura80) December 17, 2021
Пожар произошел на верхней палубе строящегося в Петербурге корвета на площади 80 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Видео из соцсетей. pic.twitter.com/AFhuZkqPNu
— Nadejda.S (@Sorokin5Nadezda) December 17, 2021
Как сообщали Власти, По меньшей мере, 27 человек погибли при пожаре, охватившего психиатрическую клинику в японском городе Осака в пятницу.