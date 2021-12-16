На автопилоте: женщина родила ребенка на переднем сиденьи ехавшего в больницу автомобиля Tesla
33-летняя жительница американского штата Филадельфия родила ребенка в электромобиле Tesla. Автомобиль в этот момент ехал на автопилоте.
Об этом сообщает The Guardian.
История случилась в сентябре этого года, но написали о ней только сейчас.
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Йиран Шерри и ее муж Китинг отвозили своего трехлетнего сына Рафу в детский сад. Они попали в автомобильную пробку. Как раз в этот момент у беременной Йиран начали отходить воды.
Муж решил помочь жене и включил автопилот.
Йиран рассказала, что не хотела рожать в салоне авто, но выбора не было – машина ехала слишком медленно.
«К черту, давай сделаем это», – наконец сказала она мужу.
В итоге ребенок родился перед прибытием в больницу. Медсестры перерезали пуповину в салоне электромобиля.
«Когда педиатр сказал: «Поздравляю, она здорова», – мы вздохнули с облегчением», – вспоминает Китинг Шерри.
Пара назвала новорожденную девочку Мейв Лили, хотя подумывали, не назвать ли ее Тесс – в честь производителя автомобилей.
«Спасибо гениальным инженерам Tesla за их блестящую разработку автопилота», – говорит Китинг Шерри.
Как отмечает издание, для Tesla это хорошая новость, потому что в последнее время автомобили компании подвергаются критике.
Как писали Власти, в Париже отказались от такси Tesla после инцидента с погибшим и 20 пострадавшими.