Месть за “Байрактары”: Россия запретила импорт турецких фруктов

Россия ограничила импорт овощей и фруктов из Турции и еще ряда стран.

В России запрет на ввоз продуктов объясняют повышенным содержание пестицидов и другими нарушениями норм



Об этом сообщает «Известия».

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РФ ограничила ввоз ряда продуктов из некоторых стран, включая Турцию. В частности запрет веден на импорт мандарин, лимонов, винограда, граната, и перца. Кроме Турции ограничения затронули Египет и Иран.

Некоторые аналитики связывают ограничения с поставкой Турции в Украину беспилотников Bayraktar, так как ранее РФ предпринимала подобные шаги в ответ на оказание военной помощи Украине.

В России же запрет на ввоз продуктов объясняют повышенным содержанием пестицидов и другими нарушениями норм.

Следует отметить, что ограничения на ввоз перечисленных продуктов касаются не упомянутых стран, а конкретных производителей, базирующихся в Турции, Иране и Египте. Всего число таких компаний составило 33.

Именно компании обвиняются в производстве продукции, в которой использовали пестициды запрещенные в РФ.

В пример приводятся конкретные вещества – хлорпирифос и ацетамиприд. Это вещества, относящиеся ко 2-му классу опасности в России, однако в документации к импортным продуктам их наличие указано не было.

За продажу перечисленных продуктов от производителей-нарушителей магазину будут штрафовать. Сумма штрафа составит до 20 тысяч рублей (7 394 гривен).

Также в издании отметили, что ограничения импорта незначительно повлияют на количество упомянутой продукции в магазинах.

Тем не менее Кремль уже не раз был уличен в ограничениях импорта определенной пищевой продукции в ответ на санкции и подобные «недружественные шаги» от других стран.

Так например, в России запретили ввоз широкого списка продуктов после санкций со стороны Евросоюза. Подобные действия были предприняты Россией и в сторону Турции после первого использования Украиной беспилотников Bayraktar на Донбассе.

Как раньше сообщали Власти, Россия отказалась от турецких мандаринов из-за «Байрактаров» для Украины.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Турция, импорт, овощи, фрукты