Не смыслы выстраивает, а слова вспоминает: Богдан рассказал о наркотиках и Зеленском

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что при нем президент Владимир Зеленский не употреблял наркотики, но с того времени он сильно изменился.

Богдан рассказал о наркотиках в ближайшем окружении Зеленского



Своими наблюдениями Богдан поделился в интервью Наташе Влащенко. По словам экс-главы ОП, за последние два года президент сильно изменился физиологически.

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«У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек. Это разговор другой, другая речь, слова, другая мимика. Мысли вообще другие. Он вообще другой. Долго ищет слова, медленные фразы. Это не потому что он смысл выстраивает, он слова вспоминает. Скорость речи имеет большое значение. Если человек говорит искренне, он не думает над каждым следующим своим словом. У него нет энергетики жизни, он не доволен тем, что он делает», – пояснил Богдан.

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Кроме того, он намекнул на возможное употребление неких веществ окружением Зеленского.

По его словам, у депутата от “Слуги народа” Николая Тищенко изменилась «химия мозгов» под влиянием всяких веществ, которые далекие от гордого названия алкоголь».

Богдан иронично заметил, что мозги Тищенко представляют огромную ценность.

«Я думаю, Колю Тищенко мы можем поменять и закрыть наш суверенный долг, потому что этот человек — наследие всей науки, как человек может жить с тем, что у него там внутри. Это будет прекрасный премьер-министр. Владимир Александрович сделает достойный выбор. Он очень любит Владимира Александровича, он так его любит, что готов языком бровь поправить», — сказал Богдан.

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Как сообщали Власти, в британском парламенте могут появиться собаки, специально обученные искать наркотики, на фоне участившихся сообщений о приеме запрещенных веществ в его стенах.

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Тэги: наркотики, Владимир Зеленский, Андрей Богдан