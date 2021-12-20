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15:37 20 Декабря 2021 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Зеленский призвал ввести превентивные санкции против России

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести превентивные санкции против РФ, чтобы не допустить возможной эскалации как в украине, так и в странах Евросоюза.

Зеленский призвал ввести санкции до агрессии России, а не после

Свой призыв он озвучил во время брифинга по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы. Мероприятие транслировалось в Facebook.

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«Считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каким-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза», – сказал Зеленский

По его словам превентивные меры необходимы, чтобы не допустить также возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

Как сообщали Власти, в Страсбурге Европарламент принял резолюцию, предполагающую введение масштабных и жестких санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

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Тэги: Россия, санкции, Владимир Зеленский
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