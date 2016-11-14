Киев засыпает снегом и сковывает пробками: водителей предупредили об опасности
В понедельник, 20 декабря, в Киеве из-за резкого похолодания и снега значительно ухудшились условия на дорогах, поэтому водителям следует быть внимательными.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева. Непогода продлится до 23 декабря.
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В патрульной полиции обратили внимание водителей на высокую вероятность гололеда и призвали быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.
«Не паркуйте автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, ведь ваши машины будут мешать расчищать дороги от снега», — сказано в сообщении.
В то же время пешеходов попросили переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.
«Призываем всех участников дорожного движения быть особенно внимательными, осторожными и при необходимости обращаться на линию 102″, — добавили в полиции.
Как сообщали Власти, внезапный снег вызвал переполох в египетской Александрии, там закрыли порты и школы.