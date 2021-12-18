Жену Макрона заподозрили в том, что она мужчина

В последние недели в соцсетях при поддержке сторонников ультраправых сил распространяются слухи, что якобы Брижит Макрон – трансгендер.

Жена президента Франции намерена подать жалобу на клеветников.



Об этом сообщает BFM TV.

Утверждается, что Брижит Макрон родилась мужчиной и звали ее тогда Жан-Мишель Тронье.

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Затем она сменила пол, имя, а затем и фамилию, выйдя замуж за Эммануэля Макрона, своего бывшего школьного ученика, который младше ее на 24 года.

Хештег #JeanMichelTrogneux 13 декабря вошел в топ-тренды Twitter и был опубликован более 66 тысяч раз.

Установлено, что впервые эта информация появилась в журнале Faits & Documents, близком к конспирологическим кругам.

68-летння жена президента Франции уже заявила, что намерена подать жалобу на клеветников.

Ранее Власти писали, что Бриджит Макрон смогла составить достойную конкуренцию экс-фотомодели Мелании Трамп, жене бывшего президента США Дональда Трампа.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Франция, трансгендер, Брижит Макрон