Жену Макрона заподозрили в том, что она мужчина
В последние недели в соцсетях при поддержке сторонников ультраправых сил распространяются слухи, что якобы Брижит Макрон – трансгендер.
Об этом сообщает BFM TV.
Утверждается, что Брижит Макрон родилась мужчиной и звали ее тогда Жан-Мишель Тронье.
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Затем она сменила пол, имя, а затем и фамилию, выйдя замуж за Эммануэля Макрона, своего бывшего школьного ученика, который младше ее на 24 года.
Хештег #JeanMichelTrogneux 13 декабря вошел в топ-тренды Twitter и был опубликован более 66 тысяч раз.
Установлено, что впервые эта информация появилась в журнале Faits & Documents, близком к конспирологическим кругам.
68-летння жена президента Франции уже заявила, что намерена подать жалобу на клеветников.
Ранее Власти писали, что Бриджит Макрон смогла составить достойную конкуренцию экс-фотомодели Мелании Трамп, жене бывшего президента США Дональда Трампа.