Солнцестояние и зеркальная дата 21.12.21: как изменить жизнь, пока работает магия

В этом году 21 декабря – день зимнего солнцестояния – является еще и зеркальной датой, когда нужно загадывать желания и строить планы.

По мнению нумерологов, зеркальное сочетание в датах – это время позитивной энергетики, когда нужно отбросить негатив и сосредоточиться на позитиве и своих целях. В такие дни чаще всего исполняются желания и в жизни появляются приятные подарки.

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Где стоит Солнце

Зимнее солнцестояние особенно примечательно на планетарном уровне, поскольку оно знаменует официальное начало самого холодного сезона в Северном полушарии. В это время Солнце кажется неподвижным в самой южной точке экватора, также известной как Тропик Козерога.

Многие культуры, религии и духовные традиции чтят зимнее солнцестояние. Часто это время самой длинной ночи побуждает людей собираться в кругу близких, праздновать возрождение и возвращение к свету.

Такие традиции можно проследить во многих древних религиях и старых праздниках, таких как Рождество, которое изначально было языческим праздником, никак не связанным с рождением Иисуса.

Праздники благодарности и принесения подарков отмечаются на протяжении тысячелетий. Среди них друидический Албан Артхан, скандинавский Праздник Джуула, китайский Фестиваль зимнего солнцестояния Дунчжи и римский Сатурналии.

Что важно делать

В духовном смысле, независимо от вашей традиции, это идеальное время, чтобы обнять свое внутреннее «я» и задуматься о том, кто вы и куда бы вы хотели пойти .

Это идеальное время для размышлений, самоанализа и определения намерений .

Понимание своих эмоций, мотиваций и желаний имеет решающее значение для воплощения той жизни, которой вы хотите жить.

Составление планов и стратегии на предстоящий год, даже в форме намерений, может помочь двигаться дальше. Идеально позаниматься визуализацией и создать вишлисты.

Немного об авторе Анастасия Гузенко: Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.

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