В Киеве на Подоле с рельсов слетел трамвай: пострадал автомобиль
Вечером 20 декабря в Киеве на Подоле из-за сильного снегопада и ухудшения погоды сошел с рельсов трамвай.
Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews. Инцидент произошел возле дома №11 по ул. Кирилловской.
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Массивное транспортное средство задело задей частью припаркованный у обочины автомобиль.
По словам очевидцев, больше никто и ничто не пострадало.
Из-за аварии задержалось движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Кирилловская — ул. Щекавицкая в направлении Контрактовой площади.
Движение возобновлено в 18:10, курсирование с отклонением от графика.
Как сообщали Власти, в понедельник, 20 декабря, в Киеве из-за резкого похолодания и снега значительно ухудшились условия на дорогах, поэтому водителям следует быть внимательными.