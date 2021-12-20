В Киеве на Подоле с рельсов слетел трамвай: пострадал автомобиль

Вечером 20 декабря в Киеве на Подоле из-за сильного снегопада и ухудшения погоды сошел с рельсов трамвай.

Трамвай сошел с рельсов из-за сильного снегопада



Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews. Инцидент произошел возле дома №11 по ул. Кирилловской.

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Массивное транспортное средство задело задей частью припаркованный у обочины автомобиль.

По словам очевидцев, больше никто и ничто не пострадало.

Из-за аварии задержалось движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Кирилловская — ул. Щекавицкая в направлении Контрактовой площади.

Движение возобновлено в 18:10, курсирование с отклонением от графика.

Как сообщали Власти, в понедельник, 20 декабря, в Киеве из-за резкого похолодания и снега значительно ухудшились условия на дорогах, поэтому водителям следует быть внимательными.

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Тэги: Киев, дтп, снег