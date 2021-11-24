Собирал секретные данные по противовоздушной обороне: СБУ задержала российского шпиона

В Днепропетровской области экс-чиновник Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины собирал секретные сведения, чтобы передать российским спецслужбам.

У шпиона обнаружили флешки с секретной информацией



Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Для передачи данных шпион планировал выехать в РФ под видом посещения родственников.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По информации правоохранителей, злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения благодаря вмешательству в автоматизированные информационные системы подразделения.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника материалы по организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины.

Все секретные материалы задержанный хранил у себя дома.

Во время обыскову него обнаружили флешки с тайной военной информацией, а также компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

“Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения”, – сообщили в СБУ.

Как сообщали Власти, в СБУ заявили, что с территории России против Украины работает около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: СБУ, шпион