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11:17 21 Декабря 2021 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

Собирал секретные данные по противовоздушной обороне: СБУ задержала российского шпиона

В Днепропетровской области экс-чиновник Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины собирал секретные сведения, чтобы передать российским спецслужбам.

У шпиона обнаружили флешки с секретной информацией

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Для передачи данных шпион планировал выехать в РФ под видом посещения родственников.

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По информации правоохранителей, злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения благодаря вмешательству в автоматизированные информационные системы подразделения.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника материалы по организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины.

Все секретные материалы задержанный хранил у себя дома.

Во время обыскову него обнаружили флешки с тайной военной информацией, а также  компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

“Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения”, – сообщили в СБУ.

Злоумышленник хотел вывести секретные данные в Россию

Злоумышленник хотел вывести секретные данные в Россию

Как сообщали Власти, в СБУ заявили, что с территории России против Украины работает около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: СБУ, шпион
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