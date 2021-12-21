Члены НАТО не пришли к единому мнению по переговорам с Россией

Страны НАТО считают неприемлемыми практически все требования «гарантий безопасности» России, но не отвечают прямым отказом, чтобы сохранить возможность диалога.

В НАТО нет консенсуса по ультиматуму Кремля



Об этом сообщила Financial Times. По словам издания, главная цель альянса в данный момент убедить РФ отказаться от наращивания войск у границы с Украиной.

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Официальные лица стран-участниц альянса в частном порядке отвергли почти все требования РФ, но они понимают, что захлопнув двери всем предложениям России, можно серьезно ухудшить ситуацию.

Запад стремится избежать прямого отказа от предложений Кремля, чтобы найти области для взаимного согласия и успокоить ситуацию со скоплением войск России у границ Украины.

«Проблема здесь в том, что если вы просто скажете «нет», у вас не будет места для разговоров», – объяснил высокопоставленный дипломат НАТО.

Он добавил, что страны-члены НАТО и ЕС обсуждали реакцию на требования РФ, но не смогли прийти к единому мнению ни о ходе переговоров, ни об их формате.

По данным издания, западные дипломаты не хотят, чтобы Россия определяла условия какого-либо взаимодействия, поэтому переговоры начнутся только после того, как НАТО и США согласуют свои ответные предложения России.

Как сообщали Власти, США в ответ на список требований России по гарантиям безопасности в Европе готовят собственный список действий РФ, которые вызывают обеспокоенность.

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Тэги: Россия, НАТО