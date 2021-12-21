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Главная » Мир » Общество
13:07 21 Декабря 2021 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

В России утвердили инструкцию по организации массовых захороненией во время войны

В России утвердили национальный стандарт с инструкцией для быстрой организации массовых захоронений трупов во время войны или чрезвычайных ситуаций.

В России выработали национальный стандарт массовых захоронений

Соответствующий документ появился на сайте МЧС России. Его разработали и приняли еще в сентябре 2021 года, но вступит он в силу с 1 февраля 2022 года.

В инструкции в частности говорится, что при выборе мест захоронения трупов необходимо учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа местности и расположение источника водоснабжения.

 
 

Стандарт предписывает региональным властям заранее создавать запасы гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств.

 

Предусмотрено также формирование спецкоманд по срочному захоронению трупов.

Также стандарт содержит инструкцию для организации братских могил.

 

В документе описывается, сколько времени нужно на создание братской могилы, какие у нее должны быть размеры и какой бульдозер лучше использовать, чтобы ее засыпать.

 

Кроме того, согласно рекомендациям, хоронить умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, нужно в специально отведенных для этого местах, а захоронение умерших от особо опасных инфекций следует проводить в герметичных оцинкованных гробах.

 
Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, Россия - страна агрессор
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