На Закарпатье 11-летняя девочка успешно родила мальчика

В Береговском районе Закарпатской области 11-летняя девочка, забеременевшая от 46-летнего сожителя матери, родила ребенка.

Девочке сделали кесарево сечение



Об этом сообщило УНИАН со ссылкой на заведующего акушерско-гинекологическим отделением Береговской больницы имени Бертолона Линнера Владимира Сагарда. По словам врача, девочка родила мальчика еще 18 ноября.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Мы планировали направить несовершеннолетнюю роженицу в Ужгородский городской роддом, где большая практика приема родов в особых случаях. Однако роды начались внезапно ночью, и было принято решение не рисковать и не транспортировать роженицу в областной центр, а срочно проводить операцию», – прокомментировал Сагарда.

Он уточнил, что 11-летней роженице провели кесарево сечение. операция прошла успешно, и на свет появился мальчик весом 2 кг 500 г и ростом 49 см.

«Учитывая недостаточный вес ребенка и такой экстраординарный случай, приняли решение направить младенца в областную детскую больницу города Мукачево», – добавил завотделением.

Малыш находится в больнице под наблюдением неонатологов до сих пор.

Роженицу после родов перевели в инфекционное отделение, поскольку у нее диагностировали COVID-19, которым она заразилась от навещавших ее родственников.

Рребенка же зарегистрировали родственники, мальчика назвали Шандор.

Как сообщали Власти, в селе Гать Береговского района Закарпатской области обнаружили беременность у 11-летней Бианы – жительницы одного из ромских поселений.

Полиция открыла уголовное дело по факту беременности девочки – дело квалифицировано как изнасилование несовершеннолетней.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: ребенок, роды, Закарпатье