Путин: Вооруженные конфликты и кровопролитие – не наш выбор

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы не хочет вооруженных конфликтов и выступает против кровопролития.

Путин высказался за политико-демократические способы решения конфликтов



Об этом сообщило РБК, ссылаясь на выступление Путина на расширенной коллегии Минобороны РФ.

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«Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий», – сказал президент РФ.

По его словам, Россия выступает за то, чтобы решать вопросы политико-демократическими средствами, но стране нужны «ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии».

Путин добавил, что Россия видит сигналы от партнеров, готовых к диалогу. Но в то же время, по его словам, есть опасность, что «будет попытка заболтать, погрузить в какое-то болото» российские предложения, что не устроит Москву.

Как сообщали Власти, администрация Байдена изучает как Соединенные Штаты смогут поддержать украинских повстанцев, если президент Владимир Путин вторгнется в страну и захватит значительную территорию.

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Тэги: Россия, США, Владимир Путин