В «ЛНР» выдвинули Украине условие для обмена пленными

Представители террористической организации «ЛНР» предложили Украине утвердить их «дорожную карту» по соблюдению минских соглашений, чтобы обменяться пленными.

В "ЛНР" захотели подписать "дорожную карту"



Об этом сообщило ТАСС. Предложение озвучила представительница «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Она обвинила Украину в якобы игнорировании всех своих обязательств. Поэтому предложила утвердить специальный документ с украинскими обязательствами с дальнейшим его утверждением в Верховной раде.

«В рамках дорожной карты после ее утверждения Верховной радой обмен и освобождение людей производится на третий день», — сказала Кобцева.

Как сообщали Власти, Украина заявила о готовности выполнить политическую часть Минских соглашений, если Россия выполнит пункты о восстановлении безопасности на Донбассе.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: ЛНР, война на Донбассе, обмен пленными