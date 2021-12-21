В «ЛНР» выдвинули Украине условие для обмена пленными
Представители террористической организации «ЛНР» предложили Украине утвердить их «дорожную карту» по соблюдению минских соглашений, чтобы обменяться пленными.
Об этом сообщило ТАСС. Предложение озвучила представительница «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева.
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Она обвинила Украину в якобы игнорировании всех своих обязательств. Поэтому предложила утвердить специальный документ с украинскими обязательствами с дальнейшим его утверждением в Верховной раде.
«В рамках дорожной карты после ее утверждения Верховной радой обмен и освобождение людей производится на третий день», — сказала Кобцева.
Как сообщали Власти, Украина заявила о готовности выполнить политическую часть Минских соглашений, если Россия выполнит пункты о восстановлении безопасности на Донбассе.