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Главная » Украина » Общество
16:34 21 Декабря 2021 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

В «ЛНР» выдвинули Украине условие для обмена пленными

Представители террористической организации «ЛНР» предложили Украине утвердить их «дорожную карту» по соблюдению минских соглашений, чтобы обменяться пленными.

В "ЛНР" захотели подписать "дорожную карту"

Об этом сообщило ТАСС. Предложение озвучила представительница «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы Ольга Кобцева.

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Она обвинила Украину в якобы игнорировании всех своих обязательств. Поэтому предложила утвердить специальный документ с украинскими обязательствами  с дальнейшим его утверждением в Верховной раде.

«В рамках дорожной карты после ее утверждения Верховной радой обмен и освобождение людей производится на третий день», — сказала Кобцева.

Как сообщали Власти, Украина заявила о готовности выполнить политическую часть Минских соглашений, если Россия выполнит пункты о восстановлении безопасности на Донбассе.

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Тэги: ЛНР, война на Донбассе, обмен пленными
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