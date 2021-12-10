США и Великобритания отреагировали на подозрение Порошенко

Посольства США и Великобритании высказали свою позицию по поводу оглашения подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко в государственной измене.

В США и Великобритании сдержанно отреагировали на новое подозрение для Порошенко



Дипломаты высказали надежду на непредвзятое и политически не мотивированное расследование.

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Посольство США в Twitter напомнило о принципах верховенства права.

«Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах», – написали американские дипломаты.

Британский посол Мелинда Симмонс в Twitter заявила, что внимательно следит за ситуацией с предъявлением лидеру оппозиции подозрения.

«Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы и судебные органы рассмотрели это дело, как и любое другое, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и соблюдение надлежащей правовой процедуры», – написала она.

Как сообщали Власти, пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

В Госбюро расследований подтвердили, что пятому президенту и лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и раскрыли подробности.

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Тэги: США, Великобритания, Петр Порошенко