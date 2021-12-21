На заводе SpaceX Илона Маска масштабная вспышка COVID-19

По меньшей мере, 132 сотрудника ракетного завода SpaceX в Хоторне дали положительный результат на COVID-19.

На предприятии в Хоторне работает 5972 сотрудника.



Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на данные Департамента общественного здравоохранения Лос-Анджелеса.

Согласно документам, по состоянию на май этого года на предприятии в Хоторне работало 5972 сотрудника.

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Еще одна вспышка заболевания зафиксирована в штаб-квартире SpaceX, где ведутся работы по проектированию, в том числе работы над ракетами Falcon 9 и капсулами Dragon.

В марте 2020 года во время вспышки COVID-19 и введения в Калифорнии первого локдауна Илон Маск назвал реакцию властей на эпидемию «глупой», напоминает издание.

Ранее Власти писали, что новый штамм коронавируса стал в США доминирующим – на «Омикрон» в настоящее время приходится 73% случаев заражения. Также в стране зафиксирована первая смерть пациента, у которого выявили «Омикрон».

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, Илон Маск, пандемия COVID-19