В Румынии антивакцинаторы штурмовали парламент

По некоторым оценкам, около 2500 человек собрались утром перед парламентом, размахивая румынскими флагами и скандируя: «Свободу!»

Об этом сообщает Reuters.

Участники несанкционированной акции протеста вышли на улицы с требованием не принимать постановление об обязательном сертификате о вакцинации.

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Акцию протеста организовал оппозиционный ультранационалистический Альянс за объединение румын.

В октябре румынские законодатели отклонили законопроект, обязывающий медицинский персонал, работников государственного сектора и работников крупных частных компаний делать прививки от коронавируса.

Сейчас правящая коалиция снова ведет переговоры о «зеленых сертификатах», которые, как предполагается, помогут ограничить распространение коронавируса.

Как писали Власти, осенью 2021 года в Румынии был самый большой всплеск заболеваний и смертей от коронавируса.

Сейчас в стране подтвердили более 10 случаев заражения «Омикроном».

По состоянию на декабрь 2021 года в Румынии удалось вакцинировать только 40% населения.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Румыния, парламент, антивакцинаторы