В Румынии антивакцинаторы штурмовали парламент
По некоторым оценкам, около 2500 человек собрались утром перед парламентом, размахивая румынскими флагами и скандируя: «Свободу!»
Об этом сообщает Reuters.
Участники несанкционированной акции протеста вышли на улицы с требованием не принимать постановление об обязательном сертификате о вакцинации.
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Акцию протеста организовал оппозиционный ультранационалистический Альянс за объединение румын.
В октябре румынские законодатели отклонили законопроект, обязывающий медицинский персонал, работников государственного сектора и работников крупных частных компаний делать прививки от коронавируса.
Сейчас правящая коалиция снова ведет переговоры о «зеленых сертификатах», которые, как предполагается, помогут ограничить распространение коронавируса.
Как писали Власти, осенью 2021 года в Румынии был самый большой всплеск заболеваний и смертей от коронавируса.
Сейчас в стране подтвердили более 10 случаев заражения «Омикроном».
По состоянию на декабрь 2021 года в Румынии удалось вакцинировать только 40% населения.