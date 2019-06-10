Археологи нашли легендарный храм Геракла
На юге Испании, недалеко от Кадиса, археологи обнаружили под водой руины храма, который был центром паломничества в древние времена.
Об этом сообщает Ancient Origins.
Предполагается, что это был храм финикийского бога Мелькарта. Древние римляне отождествляли его с Геркулесом, а древние греки – с Гераклом.
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Финикийцы были известными торговцами и мореплавателями. Вскоре после того, как они основали Карфаген, они добрались до Испании. Важным божеством у финикийцев был Мелькарт, поэтому они и построили здесь его храм.
Храм был центром паломничества в древние времена, он часто упоминается в греческих и римских источниках.
Археологи искали его руины на протяжении столетий.
Теперь же с помощью цифрового моделирования местности ученые из Университета Севильи и Андалузского института исторического наследия обнаружили руины легендарного храма на дне Кадисского залива, на глубине около пяти метров.
По словам ученых, здание соответствует его описанию в классической литературе и своим расположением и очертаниями.
Однако нельзя однозначно утверждать, что археологи нашли тот самый легендарный храм.
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