Археологи нашли легендарный храм Геракла

На юге Испании, недалеко от Кадиса, археологи обнаружили под водой руины храма, который был центром паломничества в древние времена.

Руины храма обнаружили на глубине около пяти метров.



Об этом сообщает Ancient Origins.

Предполагается, что это был храм финикийского бога Мелькарта. Древние римляне отождествляли его с Геркулесом, а древние греки – с Гераклом.

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Финикийцы были известными торговцами и мореплавателями. Вскоре после того, как они основали Карфаген, они добрались до Испании. Важным божеством у финикийцев был Мелькарт, поэтому они и построили здесь его храм.

Храм был центром паломничества в древние времена, он часто упоминается в греческих и римских источниках.

Археологи искали его руины на протяжении столетий.

Теперь же с помощью цифрового моделирования местности ученые из Университета Севильи и Андалузского института исторического наследия обнаружили руины легендарного храма на дне Кадисского залива, на глубине около пяти метров.

По словам ученых, здание соответствует его описанию в классической литературе и своим расположением и очертаниями.

Однако нельзя однозначно утверждать, что археологи нашли тот самый легендарный храм.

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Тэги: Испания, археология, храм, Геракл