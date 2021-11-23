В Израиле вводят четвертую дозу вакцины пожилым и медикам

Любой израильтянин старше 60 лет, а также медицинские работники могут получить четвертую прививку от коронавируса вакциной Pfizer.

В Израиле заявили о начале кампании по вакцинации четвертой прививкой от коронавируса.



Об этом пишет The Jesusalem Post со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Израиля.

Прививка будет доступна через четыре месяца после получения третьей дозы.

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Как сказал премьер-министр Нафтали Беннетт, в условиях распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» четвертая прививка «поможет нам преодолеть волну, захлестнувшую мир».

Он отметил, что Израиль первыми в мире стал делать третью прививку от COVID-19 и продолжает лидировать с четвертой.

По прогнозам, уже через три-четыре недели, а возможно и раньше, в стране произойдет резкий скачок заболеваемости.

Как сообщали Власти, 19 декабря премьер Нафтали Беннетт заявил в воскресенье, что в Израиле начинается пятая волна пандемии, и призвал активизировать вакцинацию.

В субботу вечером в Израиле утвердили новые ограничения для предотвращения распространения нового штамма коронавируса, предусматривающие запрет для всех иностранцев на въезд в страну на две недели.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Израиль, вакцинация, коронавирус