НАТО привело в повышенную боеготовность силы быстрого реагирования

На прошлой неделе НАТО приняло решение привести в состояние повышенной боевой готовности 40-тысячную группу быстрого реагирования из-за скопления российских войск возле границы с Украиной.

Группа быстрого реагирования НАТО состоит из 40 тыс военнослужащих



Об этом сообщило Die Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО.

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«В связи с размещением российских войск около границы с Украиной, НАТО отреагировала первоначальной конкретной военной мерой и повысило оперативную готовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в случае кризиса», – отметило издание.

Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО, входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как это было раньше.

Кроме того, другие подразделения NRF, включая спецназ и военную логистику, были приведены в состояние повышенной готовности.

Целью такого решения альянса стало усиление защиты восточных стран-членов – Польши, Румынии, стран Балтии. Здесь все больше ощущается угроза последних событий на российско-украинской границе.

«Меры НАТО являются оборонительными, уместными и соответствуют нашим международным обязательствам. Мы сохраняем бдительность и всегда будем принимать все необходимые меры для защиты наших союзников и защиты их от любых угроз », – сказал представитель НАТО изданию.

Как сообщали Власти, страны НАТО считают неприемлемыми практически все требования «гарантий безопасности» России, но не отвечают прямым отказом, чтобы сохранить возможность диалога.

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Тэги: Россия, НАТО