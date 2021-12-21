НАТО привело в повышенную боеготовность силы быстрого реагирования
На прошлой неделе НАТО приняло решение привести в состояние повышенной боевой готовности 40-тысячную группу быстрого реагирования из-за скопления российских войск возле границы с Украиной.
Об этом сообщило Die Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«В связи с размещением российских войск около границы с Украиной, НАТО отреагировала первоначальной конкретной военной мерой и повысило оперативную готовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в случае кризиса», – отметило издание.
Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО, входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как это было раньше.
Кроме того, другие подразделения NRF, включая спецназ и военную логистику, были приведены в состояние повышенной готовности.
Целью такого решения альянса стало усиление защиты восточных стран-членов – Польши, Румынии, стран Балтии. Здесь все больше ощущается угроза последних событий на российско-украинской границе.
«Меры НАТО являются оборонительными, уместными и соответствуют нашим международным обязательствам. Мы сохраняем бдительность и всегда будем принимать все необходимые меры для защиты наших союзников и защиты их от любых угроз », – сказал представитель НАТО изданию.
Как сообщали Власти, страны НАТО считают неприемлемыми практически все требования «гарантий безопасности» России, но не отвечают прямым отказом, чтобы сохранить возможность диалога.