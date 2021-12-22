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10:11 22 Декабря 2021 Просмотров 189   КомментариевКомментарии

Люди прыгали из окон: появились подробности пожара под Винницей

Во время пожара в комплексе отдыха “Батерфляй” под Винницей, который произошел ночью 22 декабря, три человека выпрыгнули из окон, чтобы спастись от огня.

Из здания эвакуировали около 60 человек

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Винницкой области. Одна девушка после прыжка получила травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители уточняют информацию о ней.

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Еще два человека – 19-летняя девушка и 43-летний мужчина – госпитализированы в больницу.

Всего из здания эвакуировали около 60 человек, в том числе 60 детей.

Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Как сообщали Власти, в Винницкой области в ночь на среду, 22 декабря, загорелся комплекс отдыха «Батерфляй», погиб один человек, двое пострадали.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: пожар, Винница
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