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06:25 22 Декабря 2021 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Под Винницей загорелся шестиэтажный отель: есть погибший и пострадавшие

В Винницкой области в ночь на среду, 22 декабря, загорелся комплекс отдыха «Батерфляй», погиб один человек, двое пострадали.

Пожар вспыхнул поздно ночью

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба ГСЧС. Инцидент произошел в селе Селище Винницкого района в 02:55.

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В шестиэтажном здании гостиницы загорелась кровля. Площадь пожара составила 800 кв. м

До прибытия спасателей из здания эвакуировали 56 человек, в том числе 53 детей (2006-2016 г.р.).

Спасателям в составе 44 сотрудников ГСЧС и 13 единиц техники удалось локализировать возгорание в 05:09, а в 05:26 огонь ликвидировали полностью.

В комплексе отдыха находились дети

В комплексе отдыха находились дети

Как сообщали Власти, в российском Томске произошел масштабный пожар в торговом комплексе “Лента”.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: пожар, Винница
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