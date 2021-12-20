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13:22 21 Декабря 2021 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

В российском Томске вспыхнул грандиозный пожар в гипермаркете

В российском Томске произошел масштабный пожар в торговом комплексе “Лента”.

У здания обрушилась кровля

Об этом сообщило РИА Томск. Пожар возник около 15:00 по местному времени (10:00 по Киеву) в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых, 13.

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Из здания эвакуировали более 200 человек. Работники ТЦ предполагают, что пожар начался из-за того, что неизвестный мужчина поджег фейерверки.

В процессе горения у строения рухнула крыша, внутри происходят взрывы.

Перед обрушением была слышна серия громких хлопков. После них же со стороны улицы Нефтяной стало видно открытое пламя.

Дымом заволокло весь город

Дымом заволокло весь город

Как добавила пресс-служба облздрава в своем официальном телеграм-канале, бригада скорой помощи дежурит на месте пожара. Пока медицинская помощь никому не потребовалась.

Площадь пожара в настоящее время составляет около пяти тысяч квадратных метров.

Как сообщали Власти, в понедельник, 20 декабря, в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки в Заводском районе города.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, пожар
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