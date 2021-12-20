В российском Томске вспыхнул грандиозный пожар в гипермаркете
В российском Томске произошел масштабный пожар в торговом комплексе “Лента”.
Об этом сообщило РИА Томск. Пожар возник около 15:00 по местному времени (10:00 по Киеву) в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых, 13.
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Из здания эвакуировали более 200 человек. Работники ТЦ предполагают, что пожар начался из-за того, что неизвестный мужчина поджег фейерверки.
В процессе горения у строения рухнула крыша, внутри происходят взрывы.
Перед обрушением была слышна серия громких хлопков. После них же со стороны улицы Нефтяной стало видно открытое пламя.
Как добавила пресс-служба облздрава в своем официальном телеграм-канале, бригада скорой помощи дежурит на месте пожара. Пока медицинская помощь никому не потребовалась.
Площадь пожара в настоящее время составляет около пяти тысяч квадратных метров.
Как сообщали Власти, в понедельник, 20 декабря, в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в одной из квартир многоэтажки в Заводском районе города.