Американские военные создали вакцину от всех штаммов коронавируса

Ученые из Исследовательского института армии Уолтера Рида планируют объявить, что они разработали вакцину, эффективную против COVID-19 и всех его вариантов, в том числе “Омикрон”.

вакцина эффективна абсолютно против всех вариантов коронавируса



Об этом сообщило Defense One. Первое секвенирование ДНК вируса COVID-19 армейская лаборатория получила в начале 2020 года.

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На очень раннем этапе отдел инфекционных болезней Уолтера Рида решил сосредоточиться на создании вакцины, которая будет работать не только против существующего штамма, но и против всех его потенциальных вариантов.

Вакцина COVID-19 Spike Ferritin Nanoparticle Уолтера Рида , или SpFN, прошла успешные испытания на животных в начале этого года. В этом месяце завершены испытания препарата на людях – они оказались также успешными.

По словам директор отделения инфекционных болезней Уолтера Рида Кайвона Моджаррада, в отличие от существующих вакцин, SpFN использует в своей вакцине белок в форме футбольного мяча с 24 гранями. Это позволяет ученым прикреплять шипы нескольких штаммов коронавируса к разным сторонам белка.

Моджаррад отметил, что испытания вакцины на людях заняло больше времени, чем ожидалось, потому что для тестирования нужны были добровольцы, которые не были вакцинированы и не болели COVID-19. Это оказалось сложностью из-за мощной кампании по вакцинации и стремительного распространения штаммов “Дельта” и “Омикрон”.

«С “омикрон” нет никакого способа спастись от этого вируса. Вы не сможете этого избежать. Так что я думаю, что очень скоро либо весь мир будет вакцинирован, либо будет инфицирован», – сказал Моджаррад.

Как сообщали Власти, ученые пришли к выводу, что люди, которые переболеют COVID-19 после двух доз вакцины, могут получить супериммунитет против вируса.

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Тэги: США, вакцина