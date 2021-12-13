В США озвучили время проведения переговоров с Россией
В США заявили, что двусторонние переговоры с Россией по поводу наращивания войск вдоль украинской границы могут начаться в январе.
Об этом сообщил “Голос Америки” со ссылкой на представителей Госдепа.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во вторник, 21 декабря, заявил, что Белый дом готов к взаимодействию с Кремлем по нескольким каналам.
«Я думаю, что в начале нового года вы увидите взаимодействие во всех этих областях, чтобы увидеть, сможем ли мы урегулировать разногласия дипломатическим путем», – пояснил Блинкен.
Под различными каналами он имел ввиду существующий диалог стратегической стабильности между США и Россией, Совет Россия- НАТО и ОБСЕ.
Дипломат также предупредил о «серьезных последствиях», если Россия «предпримет дальнейшие акты агрессии против Украины».
Тем временем Карен Донфрид, помощница госсекретаря США по Европе и Евразии, сообщила журналистам, что США и Россия договорятся о конкретной дате начала переговоров относительно требований Москвы, которая хочет, чтобы НАТО отказалась от какой-либо военной деятельности в Восточной Европе и Украине.
«Мы ясно дали понять, что любой диалог должен основываться на взаимности, учитывать наши опасения по поводу действий России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами», – подчеркнула Донфрид.
Как сообщали Власти, США в ответ на список требований России по гарантиям безопасности в Европе готовят собственный список действий РФ, которые вызывают обеспокоенность.