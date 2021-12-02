В России подтвердили переговоры с США в начале января 2022 года
Первый раунд переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности состоится в самом начале 2022 года.
Как сообщило РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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«По итогам очередного контакта по сути согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками», – сказал Лавров.
По его словам, в январе планируется задействовать переговорную площадку для обсуждения и второго документа – проекта соглашения по «гарантиям безопасности» между Россией и странами НАТО.
Напомним, ранее в США заявили, что двусторонние переговоры с Россией по поводу наращивания войск вдоль украинской границы могут начаться в январе.
Ранее Власти сообщали:
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Москва обнародовала проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашение о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО.
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Белый дом отреагировал на предложения Кремля по безопасности и сферам влияния. Он уточнил, что не будет вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников и не пойдет на компромисс по ключевым принципам.
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Кремль заявил, что не видит необходимости привлекать к переговорам о гарантиях безопасности другие страны, кроме США.
- В российском МИД заявили, что у Запада есть только два пути: или принять предложения РФ или “иметь дело с военно-технической альтернативой”.