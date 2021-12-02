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Главная » Мир » Политика
12:17 22 Декабря 2021 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

В России подтвердили переговоры с США в начале января 2022 года

Первый раунд переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности состоится в самом начале 2022 года.

Лавров сообщил о первом раунде переговоров о гарантиях безопасности

Как сообщило РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«По итогам очередного контакта по сути согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками», – сказал Лавров.

По его словам, в январе планируется задействовать переговорную площадку для обсуждения и второго документа – проекта соглашения по «гарантиям безопасности» между Россией и странами НАТО.

Напомним, ранее в США заявили, что двусторонние переговоры с Россией по поводу наращивания войск вдоль украинской границы могут начаться в январе.

Ранее Власти сообщали:

  • Белый дом отреагировал на предложения Кремля по безопасности и сферам влияния. Он уточнил, что не будет вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников и не пойдет на компромисс по ключевым принципам.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, США, Сергей Лавров
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