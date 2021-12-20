Как и когда можно будет купить лекарства на ковидную тысячу: в Минцифры пояснили

Со второй половины января вакцинированные украинцы старше 60 лет смогут потратить ковидную тысячу на покупку лекарств.

В январе на тысячу за вакцинацию можно будет купить лекарства



Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 22 декабря.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Он уточнил, что правительство сейчас работает с банками для реализации этого проекта, необходимо решить ряд технических вопросов.

«Лекарства же можно покупать онлайн, офлайн, банки готовятся выпускать физические карты, чтобы легче было людям старшего возраста использовать эту возможность. Мы сейчас финализуем техническую составляющую”, – пояснил министр.

Он заверил, что точно можно будет потратить тысячу за вакцинацию в физических аптеках. Что касается онлайн-аптек, то сейчас думают, как не допустить возможных злоупотреблений.

“Но я думаю, что будут максимально открыты возможности для людей постарше», – резюмировал Федоров.

как сообщали Власти, президент Владимир зеленский заявил, что с января 2022 года люди старше 60 лет смогут потратить тысячу, полученную после полной вакцинации, на приобретение лекарств.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: тысяча Зеленского