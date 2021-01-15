В Харькове чиновник за деньги оформлял водительские права

Правоохранители разоблачили харьковского чиновника, который за деньги помогал всем желающим получить водительские удостоверения.

Задержали чиновника прямо на рабочем месте в личном кабинете



Об этом сообщается на сайте Харьковской областной прокуратуры.

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В Харькове задержали 36-летнего инспектора Укртрансбезопасности, который за 10 000 грн помогал оформить водительские права.

Услуга пользовалась популярностью, так как кроме оплаты услуги, новоиспеченным «водителям» не нужно было ни посещать автошколу, ни проходить экзамены.

Задержали его прямо в личном кабинете, где обнаружили крупную сумму наличных средств.

Чиновнику уже объявили подозрение в совершении преступления. Если его вину докажут, то ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Как раньше сообщали Власти, в Одессе начальник отдела полиции попался на взятке в день назначения на должность.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: коррупция, Харьков, взятка, чиновник