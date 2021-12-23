В столице Индии запретили праздновать Рождество и Новый год
В Дели запретили массовые мероприятия – опасаются распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».
Об этом сообщает Reuters.
Как заявили в управлении по ликвидации стихийных бедствий, «никаких культурных событий, собраний, мероприятий в честь Рождества или Нового года на территории Дели быть не может».
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В министерстве здравоохранения Индии отмечают, что большинство случаев инфицирования штаммом «Омикрон» протекает без тяжелых симптомов. Но количество больных резко выросло в течение последних дней.
В этой связи власти Индии позволили правительствам штатов вводить карантинные ограничения, в том числе запрещать проведение культурных мероприятий.
Всего с начала пандемии в Индии выявили коронавирус у 34,7 млн человек. Как минимум одну прививку сделали 87% населения.
Как писали Власти, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм коронавируса уже обнаружен в 89 странах мира.