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09:08 23 Декабря 2021 Просмотров 195   КомментариевКомментарии

В столице Индии запретили праздновать Рождество и Новый год

В Дели запретили массовые мероприятия – опасаются распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

С начала пандемии в Индии выявили заражение COVID-19 у 34,7 млн человек.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в управлении по ликвидации стихийных бедствий, «никаких культурных событий, собраний, мероприятий в честь Рождества или Нового года на территории Дели быть не может».

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В министерстве здравоохранения Индии отмечают, что большинство случаев инфицирования штаммом «Омикрон» протекает без тяжелых симптомов. Но количество больных резко выросло в течение последних дней.

В этой связи власти Индии позволили правительствам штатов вводить карантинные ограничения, в том числе запрещать проведение культурных мероприятий.

Всего с начала пандемии в Индии выявили коронавирус у 34,7 млн человек. Как минимум одну прививку сделали 87% населения.

Как писали Власти, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм коронавируса уже обнаружен в 89 странах мира.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Индия, коронавирус, штамм омикрон
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