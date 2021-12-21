В Украине осталось только две области в “красной” зоне
В Украине в «красной» зоне эпидемической опасности остались только Волынская и Запорожская области, остальные регионы – “желтые”.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.
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В “зеленой” и “оранжевой” зонах нет ни одного региона.
Таким образом, распределение областей по зонам эпидопасности выглядит следующим образом.
“Красная” зона:
-
Волынская,
-
Запорожская.
“Желтая” зона:
-
Киев,
-
Днепропетровская,
-
Ивано-Франковская,
-
Кировоградская,
-
Луганская,
-
Львовская,
-
Полтавская,
-
Ровенская,
-
Тернопольская,
-
Харьковская,
-
Херсонская.
-
Черновицкая,
-
Донецкая,
-
Винницкая,
-
Хмельницкая,
-
Закарпатская,
-
Одесская,
-
Киевская,
-
Житомирская,
-
Сумская,
-
Николаевская,
-
Черниговская,
-
Черкасская.
Как сообщали Власти, с 23 декабря Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области перешли в «желтую» зону карантина.