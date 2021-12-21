В Украине осталось только две области в “красной” зоне

В Украине в «красной» зоне эпидемической опасности остались только Волынская и Запорожская области, остальные регионы – “желтые”.

"Красными" остались только Запорожская и Волынская области



Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

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В “зеленой” и “оранжевой” зонах нет ни одного региона.

Таким образом, распределение областей по зонам эпидопасности выглядит следующим образом.

“Красная” зона:

Волынская,

Запорожская.

“Желтая” зона:

Киев,

Днепропетровская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская.

Черновицкая,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская,

Киевская,

Житомирская,

Сумская,

Николаевская,

Черниговская,

Черкасская.

Как сообщали Власти, с 23 декабря Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области перешли в «желтую» зону карантина.

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