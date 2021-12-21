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Главная » Украина » Общество
10:49 23 Декабря 2021 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

В Украине осталось только две области в “красной” зоне

В Украине в «красной» зоне эпидемической опасности остались только Волынская и Запорожская области, остальные регионы – “желтые”.

"Красными" остались только Запорожская и Волынская области

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

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В “зеленой” и “оранжевой” зонах нет ни одного региона.

Таким образом, распределение областей по зонам эпидопасности выглядит следующим образом.

“Красная” зона:

  • Волынская,

  • Запорожская.

“Желтая” зона:

  • Киев,

  • Днепропетровская,

  • Ивано-Франковская,

  • Кировоградская,

  • Луганская,

  • Львовская,

  • Полтавская,

  • Ровенская,

  • Тернопольская,

  • Харьковская,

  • Херсонская.

  • Черновицкая,

  • Донецкая,

  • Винницкая,

  • Хмельницкая,

  • Закарпатская,

  • Одесская,

  • Киевская,

  • Житомирская,

  • Сумская,

  • Николаевская,

  • Черниговская,

  • Черкасская.

Индикаторы определения уровней эпидопасности на 23 декабря

Индикаторы определения уровней эпидопасности на 23 декабря

Как сообщали Власти, с 23 декабря Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области перешли в «желтую» зону карантина.

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Тэги: карантин
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