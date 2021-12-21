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11:18 23 Декабря 2021 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

СБУ объявила подозрение командиру ЧВК «Вагнер»

Офис генерального прокурора объявил подозрение гражданину России, руководителю частной военной компании «Вагнер» по нескольким статьям уголовного кодекса.

По информации СМИ, речь идет о Дмитрии Уткине

Об этом сообщила пресс-служба Офиса. Речь идет о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведению агрессивной войны.

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По данным следствия, находясь на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, руководитель ЧВК «Вагнер» в период с июля 2014 года по март 2015 года осуществлял командование подчиненными ему подразделениями боевиков и координировал их действия.

Они совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против вооруженных сил Украины и таким образом нарушили территорильную целостность нашего государства путем временной оккупации части ее территории.

В январе-феврале 2014 года подразделения ЧВК вели интенсивные боевые действия против подразделений сил АТО на Дебальцевском направлении. Во время боев руководитель ЧВК «Вагнер» непосредственно подчинялся командующему 2 армейским корпусом генерал-лейтенанту Вооруженных сил РФ.

Подозреваемого собираются объявить в розыск. По информации СМИ, речь идет о Дмитрии Уткине.

Как сообщали Власти, экс-сотрудник ГУР рассказал, что материалы спецоперации по задержанию “вагнеровцев” уничтожили, а разведчикам, причастным к ней, угрожали из Офиса президента уголовным преследованием.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: СБУ, ЧВК Вагнер
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