СБУ объявила подозрение командиру ЧВК «Вагнер»

Офис генерального прокурора объявил подозрение гражданину России, руководителю частной военной компании «Вагнер» по нескольким статьям уголовного кодекса.

По информации СМИ, речь идет о Дмитрии Уткине



Об этом сообщила пресс-служба Офиса. Речь идет о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведению агрессивной войны.

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По данным следствия, находясь на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, руководитель ЧВК «Вагнер» в период с июля 2014 года по март 2015 года осуществлял командование подчиненными ему подразделениями боевиков и координировал их действия.

Они совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против вооруженных сил Украины и таким образом нарушили территорильную целостность нашего государства путем временной оккупации части ее территории.

В январе-феврале 2014 года подразделения ЧВК вели интенсивные боевые действия против подразделений сил АТО на Дебальцевском направлении. Во время боев руководитель ЧВК «Вагнер» непосредственно подчинялся командующему 2 армейским корпусом генерал-лейтенанту Вооруженных сил РФ.

Подозреваемого собираются объявить в розыск. По информации СМИ, речь идет о Дмитрии Уткине.

Как сообщали Власти, экс-сотрудник ГУР рассказал, что материалы спецоперации по задержанию “вагнеровцев” уничтожили, а разведчикам, причастным к ней, угрожали из Офиса президента уголовным преследованием.

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Тэги: СБУ, ЧВК Вагнер