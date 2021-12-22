Под Одессой столкнулись три грузовика: два водителя погибли
В Одесской области произошло серьезное ДТП с участием трех грузовиков.
Об этом сообщает полиция Одесской области. Авария произошла вечером, 22 декабря на трассе Одесса-Вознесенск возле поселка Доброслав.
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Водитель грузовика «МAN» пытался объехать припаркованный на обочине легковой автомобиль в результате чего выехал на встречную полосу и допустил столкновение с другим грузовиком «МAN».
В результате столкновения оба водителя грузовиков погибли на месте происшествия, не дождавшись приезда спасательных служб.
В грузовые авто после столкновения врезался еще один грузовик «DAF». К счастью, водитель последнего не пострадал.
На месте ДТП работала следственно оперативная группа полиции. Продолжается расследование обстоятельств произошедшего.
Как раньше сообщали Власти, под Одессой в жутком ДТП с участием грузовика погиб человек.