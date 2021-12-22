Под Одессой столкнулись три грузовика: два водителя погибли

В Одесской области произошло серьезное ДТП с участием трех грузовиков.

На месте ДТП работала следственно оперативная группа полиции



Об этом сообщает полиция Одесской области. Авария произошла вечером, 22 декабря на трассе Одесса-Вознесенск возле поселка Доброслав.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Водитель грузовика «МAN» пытался объехать припаркованный на обочине легковой автомобиль в результате чего выехал на встречную полосу и допустил столкновение с другим грузовиком «МAN».

В результате столкновения оба водителя грузовиков погибли на месте происшествия, не дождавшись приезда спасательных служб.

В грузовые авто после столкновения врезался еще один грузовик «DAF». К счастью, водитель последнего не пострадал.

На месте ДТП работала следственно оперативная группа полиции. Продолжается расследование обстоятельств произошедшего.

Как раньше сообщали Власти, под Одессой в жутком ДТП с участием грузовика погиб человек.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, жертвы, Одесская область, грузовики